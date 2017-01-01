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2 минуты назад
ПОСЛУШАЙТЕ! Последствия прокурорских представлений
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Когда нарушают твои законные права, поиск истины вязнет в бюрократическом болоте и никто не хочет знать о проблемах «маленького» человека, то идут или в прокуратуру или на «Барс». К сожалению, помощь подчас приходит слишком поздно. Порой, жизни напрямую зависят от канцелярской канители…
О том, к чему приводят прокурорские представления - оперативные и не очень – в комментарии Валентины Перекрестовой.
166-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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