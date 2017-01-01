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Новости

2 минуты назад

История с поддельными подписями на довыборах в облдуму продолжается


История с подделкой почти 6 тысяч подписей на довыборах в областную думу тянется уже 8 месяцев. Нашей редакции стало известно, что следствие в очередной раз приняло решение отказать в возбуждении уголовного дела. Но сразу же отменило и это постановление.

На возбуждении уголовного дела по статье "подделка подписей избирателей группой лиц" настаивали кандидат в депутаты Михаил Крайнов и член избирательной комиссии Ирина Мальцева. Предварительная полицейская проверка подтвердила факт фальсификации подписных листов. Установили это и следователи тейковского отдела. Более того, выяснилось, что в документах есть автографы умерших граждан. Несмотря на это, в возбуждении уголовного дела неоднократно отказывалось. На том основании, что не удается подтвердить сговор между сборщиками.

Напомним, большинство из них - представители «Единой России» или близких партии молодежных движений. Есть среди сборщиков служащие мэрии и областного правительства.

На этот раз постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено по аналогичной причине. Но тут же отменено. По нашей информации, у следствия ко всему прочему возникли проблемы с поиском отдельных сборщиков. Хотя в документах есть паспортные данные этих людей.



ключевые слова: областная дума довыборы подписи подделка
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