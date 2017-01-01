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Новости

31 минуту назад

Кто из правительства Ивановской области больше остальных заработал в 2016 году

А кто - меньше


Как мы уже сообщали, задекларированный доход Павла Конькова за 2016 год составил 1 818 353,23 руб.

Теперь посмотрим, сколько в прошлом году заработали члены правительства ивановской области:

Первый зампред Дмитрий Куликов – 621 164,33 руб.

Зампред Максим Громов – 1 479 142,01 руб.

Зампред Светлана Давлетова - 1 266 653,94 руб.

Зампред Сергей Зобнин – 1 153 831,66 руб.

Зампред Ирина Эрмиш – 1 164 235,86 руб.

Зампред, директор департамента здравоохранения Светлана Романчук – 1 457 241,92 руб.

Зампред, директор департамента финансов Любовь Яковлева – 1 497 408,84 руб.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Евгений Астафьев – 1 139 908,58 руб.

Директор департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин – 1 389 768,25 руб.

Директор департамента культуры и туризма Наталья Трофимова – 1 120 055,51 руб.

Руководитель аппарата правительства Ольга Хасбулатова – 2 012 414,34 руб.

Вот она как раз, Ольга Анатольевна, и заработала в 2016 году больше всех, включая губернатора. Меньше всех среди членов правительства области доход у Дмитрия Куликова, что логично, так как он в данный момент находится под следствием. Не считая Куликова, самый низкий заработок оказался у Натальи Трофимовой – руководитель департамента культуры и туризма.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									нивСреХ								
							
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  • 20 минут назад
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										+1
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							В предыдущей новости про доход губернатора комментарии отключены по просьбе самих комментаторов, что бы в пылу горячки не попасть за экстремизм под статью. =))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виолетта 1								
							
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  • 9 минут назад
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							Конькова доходы уже вообще скрывают...Конечно! Если пожилая дама Хасбулатова зарабатывает просиживая на стуле 2012414 руб., а учитель 18 тыс. О чём тут говорить?Обнаглели! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									jout								
							
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  • 32 секунды назад
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							во Хасбулатова пашет, как стахановец за всё Правительство Ивановской области. По больше бы таких госслужащих и это в её возрастеможно только диву даваться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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