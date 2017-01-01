Кто из правительства Ивановской области больше остальных заработал в 2016 году

А кто - меньше





Как мы уже сообщали, задекларированный доход Павла Конькова за 2016 год составил 1 818 353,23 руб.

Теперь посмотрим, сколько в прошлом году заработали члены правительства ивановской области:

Первый зампред Дмитрий Куликов – 621 164,33 руб.

Зампред Максим Громов – 1 479 142,01 руб.

Зампред Светлана Давлетова - 1 266 653,94 руб.

Зампред Сергей Зобнин – 1 153 831,66 руб.

Зампред Ирина Эрмиш – 1 164 235,86 руб.

Зампред, директор департамента здравоохранения Светлана Романчук – 1 457 241,92 руб.

Зампред, директор департамента финансов Любовь Яковлева – 1 497 408,84 руб.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Евгений Астафьев – 1 139 908,58 руб.

Директор департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин – 1 389 768,25 руб.

Директор департамента культуры и туризма Наталья Трофимова – 1 120 055,51 руб.

Руководитель аппарата правительства Ольга Хасбулатова – 2 012 414,34 руб.

Вот она как раз, Ольга Анатольевна, и заработала в 2016 году больше всех, включая губернатора. Меньше всех среди членов правительства области доход у Дмитрия Куликова, что логично, так как он в данный момент находится под следствием. Не считая Куликова, самый низкий заработок оказался у Натальи Трофимовой – руководитель департамента культуры и туризма.

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