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10 минут назад
Сколько губернатор Павел Коньков заработал в 2016 году
Опубликованы сведения о доходах и имуществе главы региона и его супруги
Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера губернатора Ивановской области и его супруги за период с 31 января по 31 декабря 2016 года.
Задекларированный доход Павла Конькова за 2016 год составил 1 818 353,23 руб. (за 2015 год - 1 712 180,45 руб.).
Задекларированный доход его супруги за 2016 год - 885 525,96 руб. (за 2015 год - 1 425 086,14 руб.).
Как видим, глава региона в прошлом году заработал больше, чем в позапрошлом, а его супруга – наоборот.
Полностью с декларацией доходов губернатора и членов правительства Ивановской области можно ознакомиться здесь.
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