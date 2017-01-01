Новости
сегодня, 16:51
Безработный украл из деревенского дома пельмени, макароны, масло и бензопилу
Злоумышленник задержан полицией
Преступление было совершено в деревне Осиновец Палехского района. Неизвестный, взломав замок входной двери, проник в чужой дом и похитил бензопилу, 1 кг пельменей, макароны и упаковку сливочного масла.
Потерпевший хозяин дома обратился в полицию. И вскоре оперативники задержали подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, им оказался безработный 39-летний житель соседней деревни. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
- оцените новость:
-
(0)
- 152
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:16Ивановец обвиняет мэрию в воспрепятствовании проведения митинга против коррупции
По его заявлению полиция проводит проверку
-
(2)
- 821
сегодня, 11:46Подсудимого Вячеслава Сверчкова экстренно госпитализировали
-
(0)
- 3853
сегодня, 10:52В Иванове возобновляется выпуск автокранов
При этом сотрудников завода «Автокран» переводят в новое юридическое лицо
-
(0)
- 1325
сегодня, 09:59В Иванове мужчина бросился под колеса машины из-за семейных проблем
Пострадавшего с сотрясением мозга и ушибами госпитализировали – ВИДЕО
-
(1)
- 4079