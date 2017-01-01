Безработный украл из деревенского дома пельмени, макароны, масло и бензопилу

Злоумышленник задержан полицией





Преступление было совершено в деревне Осиновец Палехского района. Неизвестный, взломав замок входной двери, проник в чужой дом и похитил бензопилу, 1 кг пельменей, макароны и упаковку сливочного масла.

Потерпевший хозяин дома обратился в полицию. И вскоре оперативники задержали подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по ивановской области, им оказался безработный 39-летний житель соседней деревни. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В содеянном он признался и написал явку с повинной. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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