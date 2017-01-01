В Иванове начался прием заявок от жителей на благоустройство дворов

По проекту «Формирование современной городской среды»





С сегодняшнего дня в Иванове начался прием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды». Заявки можно подавать в течение 30 календарных дней.

Заявки следует направлять в адрес городского управления ЖКХ (г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 514). Телефон для справок: 59-45-62.

Прием заявок завершится 27 мая. После этого специальная комиссия, в состав которой войдут представители горадминистрации, депутаты городской и областной думы, представители общественных организаций, политических партий и движений в течение 5 дней будет их рассматривать. И даст оценку предложений на их соответствие установленным требованиям.

Подробнее о приеме заявок можно узнать здесь.

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