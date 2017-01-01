Новости
сегодня, 16:28
Ивановцев просят не парковать машины по маршруту Первомайской эстафеты
Будет работать эвакуатор
Администрация областного центра обращается к водителям с убедительной просьбой не парковать личный автотранспорт по маршруту следования Первомайской эстафеты с вечера 30 апреля до окончания забегов.
Маршрут эстафеты будет пролегать по проспекту Ленина, Шереметевскому проспекту, улице Карла Маркса, улице Крутицкой (от проспекта Ленина до улицы 10 Августа) и улице 10 Августа (от улицы Крутицкой до площади Революции).
Будет работать эвакуатор.
ключевые слова: эстафета маршрут автомобили парковка эвакуатор
- оцените новость:
-
(0)
- 212
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:16Ивановец обвиняет мэрию в воспрепятствовании проведения митинга против коррупции
По его заявлению полиция проводит проверку
-
(2)
- 821
сегодня, 11:46Подсудимого Вячеслава Сверчкова экстренно госпитализировали
-
(0)
- 3853
сегодня, 10:52В Иванове возобновляется выпуск автокранов
При этом сотрудников завода «Автокран» переводят в новое юридическое лицо
-
(0)
- 1325
сегодня, 09:59В Иванове мужчина бросился под колеса машины из-за семейных проблем
Пострадавшего с сотрясением мозга и ушибами госпитализировали – ВИДЕО
-
(1)
- 4079