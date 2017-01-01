Ивановцев просят не парковать машины по маршруту Первомайской эстафеты

Будет работать эвакуатор





Администрация областного центра обращается к водителям с убедительной просьбой не парковать личный автотранспорт по маршруту следования Первомайской эстафеты с вечера 30 апреля до окончания забегов.

Маршрут эстафеты будет пролегать по проспекту Ленина, Шереметевскому проспекту, улице Карла Маркса, улице Крутицкой (от проспекта Ленина до улицы 10 Августа) и улице 10 Августа (от улицы Крутицкой до площади Революции).

Будет работать эвакуатор.

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