На перекрестке улиц Свободы и Победы временно отключат светофоры





2 мая будут отключены светофоры на перекрестке улиц Свободы и Победы в областном центре. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 13.00 до 15.00.

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