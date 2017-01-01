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сегодня, 16:24
На перекрестке улиц Свободы и Победы временно отключат светофоры
2 мая будут отключены светофоры на перекрестке улиц Свободы и Победы в областном центре. Об этом сообщает городское управление благоустройства. Планируемое время отключения – с 13.00 до 15.00.
ключевые слова: перекресток светофоры
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