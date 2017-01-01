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Новости

8 минут назад

В Иванове прошел областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пожилых людей

ФОТО


Сегодня, 28 апреля, состоялся областной чемпионат по компьютерному многоборью среди представителей старшего поколения. Состязания, в которых приняли участие 19 граждан пожилого возраста из 12 муниципальных образований региона, прошли на базе Ивановского комплексного центра социального обслуживания населения.

Участники чемпионата продемонстрировали навыки работы на портале государственных услуг, в государственной информационной системе ЖКХ, а также навыки работы с поисковыми системами.

Самому старшему участнику компьютерного многоборья - 72 года.

Победителями чемпионата стали кинешемка Надежда Шуколова и ивановец Николай Курганов, которые представят команду Ивановской области на финальных соревнованиях по компьютерному многоборью в Санкт-Петербурге 25-27 мая.

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: пенсионеры компьютеры многоборье чемпионат
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