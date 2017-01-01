Новости
В Иванове прошел областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пожилых людей
Сегодня, 28 апреля, состоялся областной чемпионат по компьютерному многоборью среди представителей старшего поколения. Состязания, в которых приняли участие 19 граждан пожилого возраста из 12 муниципальных образований региона, прошли на базе Ивановского комплексного центра социального обслуживания населения.
Участники чемпионата продемонстрировали навыки работы на портале государственных услуг, в государственной информационной системе ЖКХ, а также навыки работы с поисковыми системами.
Самому старшему участнику компьютерного многоборья - 72 года.
Победителями чемпионата стали кинешемка Надежда Шуколова и ивановец Николай Курганов, которые представят команду Ивановской области на финальных соревнованиях по компьютерному многоборью в Санкт-Петербурге 25-27 мая.
Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
- оцените новость:
-
(0)
- 43
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(2)
- 702
-
(0)
- 3402
-
(0)
- 1180
-
(1)
- 3812