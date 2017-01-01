В Ивановской области 10 Домов культуры получат более 7,6 млн рублей

Средства пойдут на укрепление материально-технической базы ДК





Губернатор подписал постановление о распределении муниципальным образованиям региона субсидии в общей сумме более 7,6 млн рублей.

Средства получат 10 муниципальных учреждений - дома культуры Гаврило-Посадского, Ивановского, Ильинского, Кинешемского, Лухского, Пестяковского, Приволжского, Пучежского, Южского, Юрьевецкого районов. Это позволит приобрести в ДК новое световое и звуковое оборудование, кресла, комплекты усилительной аппаратуры.

Как сообщили в региональном департаменте культуры и туризма, 6,9 млн рублей поступили в регион из федерального бюджета в рамках проекта партии «Единая Россия». Остальная сумма – средства областного и местного бюджетов. В ведомстве уточнили, что партийный проект «Местный дом культуры» будет реализовываться в регионе с 2017 по 2019 годы.

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