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Новости

20 минут назад

В Ивановской области 10 Домов культуры получат более 7,6 млн рублей

Средства пойдут на укрепление материально-технической базы ДК


Губернатор подписал постановление о распределении муниципальным образованиям региона субсидии в общей сумме более 7,6 млн рублей.

Средства получат 10 муниципальных учреждений - дома культуры Гаврило-Посадского, Ивановского, Ильинского, Кинешемского, Лухского, Пестяковского, Приволжского, Пучежского, Южского, Юрьевецкого районов. Это позволит приобрести в ДК новое световое и звуковое оборудование, кресла, комплекты усилительной аппаратуры.

Как сообщили в региональном департаменте культуры и туризма, 6,9 млн рублей поступили в регион из федерального бюджета в рамках проекта партии «Единая Россия». Остальная сумма – средства областного и местного бюджетов. В ведомстве уточнили, что партийный проект «Местный дом культуры» будет реализовываться в регионе с 2017 по 2019 годы.



ключевые слова: Дом культуры субсидия
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