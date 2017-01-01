Площадь Пушкина в День Победы превратится в военно-историческую интерактивную выставку

Что можно будет увидеть и в чем поучаствовать





В День Победы для жителей областного центра и гостей города на площади Пушкина пройдет акция «Народная Победа».

Как сообщает пресс-служба правительства Ивановской области, здесь развернут интерактивные площадки с современной военной техникой и ретроавтомобилями. Будет представлено порядка 10 экземпляров боевой техники, в их числе БМД-2, БТР-80, «Стрела-10» и другие. Там же можно будет посмотреть на автомобили времен Великой Отечественной войны и технику послевоенного времени: легендарные ГАЗ-АА «полуторка» и ГАЗ-67, «русские джипы» ГАЗ-69 и ГАЗ-69-А, ГАЗ-21 «Волга», Москвич-403 и другие. Посетители выставки, организованной ивановским клубом «Авто-ретро», даже смогут сесть за руль понравившейся машины.

На площади Пушкина 9 мая состоятся показательные выступления роты Почетного караула Академии МЧС и разведчиков-десантников 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Для гостей праздника будет развернута палатка сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо». В ней можно будет посмотреть выставку предметов амуниции и быта бойцов Красной Армии и выставку «Поисковый быт». Члены отряда организуют прием заявок от граждан, желающих найти информацию о пропавших без вести в период Великой Отечественной войны родственниках.

«Ростелеком» организует военно-полевой узел связи. Исторический объект представляет собой стилизованную палатку времен Великой Отечественной войны. Среди экспонатов выставки – коммутатор и катушка с проводами, фронтовые телефонные аппараты, радиоприемники, телеграфный аппарат. Все экспонаты взяты из музея предприятия. У гостей будет возможность самостоятельно напечатать поздравительную телеграмму на старинном телеграфном аппарате.

Члены волонтерского отряда ИГЭУ будут раздавать гостям праздника пакетики с кусочками хлеба. Его выпекут по рецепту, по которому изготавливали и выдавали по карточкам хлеб в блокадном Ленинграде в 1943 году.

На интерактивной площадке «Споемте, друзья!» в рамках мероприятия «Народная Победа» творческие коллективы исполнят известные произведения времен Великой Отечественной войны и прочитают для жителей города стихи поэтов-фронтовиков. Каждому гостю площадки, желающему самому исполнить песню о войне или о Великой Победе, будет предложен микрофон и предоставлена такая возможность.

Добавим, что акция «Народная Победа» стартует на площади Пушкина в 15.30. Вечером праздничное гулянье продолжится с 20.00 до 22.00 торжественным концертом и фейерверком.

По материалам пресс-службы регионального правительства

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