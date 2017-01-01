Проблема с бесплатным детским питанием в области близка к разрешению





Напомним, проблема с детским питание в Ивановской области возникла из-за недопонимания медицинских чиновников и антимонопольной службы. Это привело к задержке в проведении закупочного аукциона.

В прошлом году бесплатное детское питание стало предметом скандала. Раньше его выдавали всем родителям детей до 3 лет, не посещающих детские сады. С 2016 года - только малоимущим и только адресно. В 2017 году перебои возникли из-за претензий антимонопольной службы, отменившей аукцион, в котором были ограничения конкуренции. С точки зрения медиков, это были ограничения для некачественных смесей.

«В техзадании прописывается, какие требования должны предъявляться к детскому питанию, содержанию в нем микроэлементов. Мы чуть-чуть ограничили ГОСТ, техусловия для производства детского питания, стремясь закупить наиболее качественное питание. Мы пытались найти оптимальное сочетание цены и качества», - прокомментировала директор департамента здравоохранения Ивановской области Светлана Романчук.

Новый аукцион должен быть разыгран в начале мая. Как только это произойдет, выдача детского питания в регионе возобновится.

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