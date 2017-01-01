В Ивановской области сокращается количество поддельных банкнот





За первые 3 месяца текущего года в банковском секторе Ивановской области было выявлено 53 российские банкноты, имеющие признаки подделки. Это на 3 единицы меньше, чем в предыдущем квартале.

Самыми распространенными выявленными поддельными банкнотами в регионе, как и в целом по России, являются фальшивки номиналом 5 тысяч рублей: 29 единиц за квартал или 54,7% от общего количества выявленных фальшивых банкнот. Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются банкноты в 1 тысячу рублей - за первые три месяца в Ивановской области их обнаружено 18 штук (34,0% от общего количества выявленных фальшивых банкнот).

«Особенностью этого года стало появление в наличном денежном обороте подделок номиналом 5 тысяч рублей модификации 2010 года, на которых имитированы перекатывающийся ролик на изображении герба Хабаровска и металлизированная полоса с наблюдаемым номиналом, имеющим голографический блеск. В области их выявлено 2 штуки», - сообщил управляющий Отделением Иваново ГУ Банка России по ЦФО Д.В. Николаев.

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