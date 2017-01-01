Новости
57 минут назад
Воронежский институт противопожарной службы станет филиалом ивановской академии МЧС
С 1 сентября 2017 года Воронежский институт противопожарной службы будет присоединен к Ивановской пожарно-спасательной академии на правах филиала. Решение принято Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Таким образом, во всей стране остается всего 4 аналогичных учебных заведения - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иванове.
- оцените новость:
-
(0)
- 168
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:16Ивановец обвиняет мэрию в воспрепятствовании проведения митинга против коррупции
По его заявлению полиция проводит проверку
-
(2)
- 703
сегодня, 11:46Подсудимого Вячеслава Сверчкова экстренно госпитализировали
-
(0)
- 3403
сегодня, 10:52В Иванове возобновляется выпуск автокранов
При этом сотрудников завода «Автокран» переводят в новое юридическое лицо
-
(0)
- 1180
сегодня, 09:59В Иванове мужчина бросился под колеса машины из-за семейных проблем
Пострадавшего с сотрясением мозга и ушибами госпитализировали – ВИДЕО
-
(1)
- 3812