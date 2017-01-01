Воронежский институт противопожарной службы станет филиалом ивановской академии МЧС





С 1 сентября 2017 года Воронежский институт противопожарной службы будет присоединен к Ивановской пожарно-спасательной академии на правах филиала. Решение принято Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Таким образом, во всей стране остается всего 4 аналогичных учебных заведения - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Иванове.

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