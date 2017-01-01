В отношении гендиректора «Агро-Партнера» возбуждено 8 уголовных дел о незаконном получении кредитов

Общий ущерб, нанесенный банкам, оценивается в 97 млн рублей - ФОТО







В отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Агро-Партнер» Рауфа Салахеева возбуждено 8 уголовных дел по ч.1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита».

По версии следствия, Салахеев для получения кредитов неоднократно предоставлял в Сбербанк и Россельхозбанк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении возглавляемой им организации. В Сбербанке он получил 8 кредитов на 70 млн рублей, в Россельхозбанке – 6 кредитов на 50 млн рублей. Деньги Салахеев брал на строительство фермы (то, что построил - см. на фото).



Общий ущерб, нанесенный банкам Салахеевым – более 97 миллионов рублей.

Просрочка оплаты по кредитным договорам Салахеевым началась с февраля 2015 года. В июне 2015-го в адрес «Агро-Партнера» Сбербанком было предъявлено требование о досрочном возврате денежных средств по основному долгу и уплате процентов по нему. Арбитражным судом исковые требования банка были удовлетворены в полном объеме, кредитные договоры расторгнуты.

До настоящего времени данные требования не исполнены. ООО «Агро-Партнер» находится в стадии банкротства.

Отметим, что до руководства компанией «Агро-Партнер» Рауф Салахеев в 2001-2002 годах возглавлял «Ивавтодор» - управление автомобильных дорог общего пользования Ивановской области.

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