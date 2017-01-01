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Новости

24 минуты назад

В Кинешме состоится зрелищная автобойня

ВИДЕО


22 июля в Кинешме состоится вторая в истории города автобойня. Первое подобное автодэрби в городе на Волге прошло в 2010 году в рамках фестиваля «Рокот по Волге».

Автодэрби - это очень популярный вид спорта во многих странах мира. Цель - «выжить», сделать все возможное, чтобы автомобиль оставался на ходу, до последнего побежденного противника.

Кинешемская автобойня с 13-00 до 23-00 будет сопровождаться рок-концертом и большим количеством сюрпризов.

Мероприятие направленно на развитие современной автокультуры, привлечение в Кинешму людей из других городов, областей. Организаторы надеются, что кинешемская автобойня в будущем превратится в масштабный двухдневный фестиваль под открытым небом, на который будут съезжаться зрители из всей страны.



ключевые слова: автомобили автобойня автодэрби фестиваль
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