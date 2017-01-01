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1500 полицейских будут охранять в регионе общественный порядок в майские праздники
В Ивановской области во время майских праздников в массовых мероприятиях примут участие ориентировочно 30 тысяч человек. Охранять общественный порядок будут порядка 1500 сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Так 1 мая, на территории региона пройдет 33 массовых мероприятия, среди которых митинги, шествия, информационные пикеты, легкоатлетические эстафеты и концерты.
Усилены следственно-оперативные группы отделов полиции. Ответственными за поддержание правопорядка на обслуживаемых территориях назначены старшие офицеры из числа наиболее опытных сотрудников полиции. Особое внимание уделено антитеррористической защищенности тех объектов, где пройдут культурно-массовые и общественно-политические мероприятия.
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