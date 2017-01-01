1 мая на площади Пушкина в Иванове состоится митинг-концерт





В понедельник, 1 мая, на площади Пушкина в областном центре состоится митинг-концерт, приуроченный ко Дню весны и труда. Начало – в 10.00. В мероприятии планируется участие губернатора Ивановской области Павла Конькова.

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