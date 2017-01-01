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Новости

сегодня, 13:49

В Иванове чиновники и депутаты выйдут на общегородской субботник

Они будут трудиться на набережной Уводи, в центре города, на проспектах Текстильщиков и Строителей и т.д.


29 апреля в областном центре состоится общегородской субботник. В уборке города примут участие сотрудники администрации, правительства области, депутаты и сотрудники областной и городской думы, представители партии «Единая Россия». Как сообщили в мэрии, они будут трудиться на набережной реки Уводь в центре города, на проспектах Текстильщиков и Строителей, на улицах Шубиных и Куконковых, в городском Детском парке. На весеннюю уборку территорий парков, скверов и дворов выйдут также активисты общественных организаций, ТОСов, молодежных объединений.

С призывом принять участие в общегородском субботнике к горожанам обратился глава областного центра Владимир Шарыпов. Он напомнил, что в ближайшие дни в Иванове пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Первомаю и 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и город должен встретить их ухоженным и праздничным.

При проведении субботников на общегородских территориях управление благоустройства администрации города будет оказывать техническую помощь, предоставлять во временное пользование инвентарь (грабли, лопаты, метлы) и расходные материалы (мешки, перчатки), вывозить собранный мусор. В администрацию поступили почти 20 заявок на участие в субботниках на общегородских территориях.

Субботники на внутренних и прилегающих территориях предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности проводятся, включая утилизацию собранного мусора, за счет собственных сил и средств. Категорически запрещен вынос собранного мусора на городские территории, газоны и обочины дорог.

Управление благоустройства обращает внимание, что обрезка, снос зеленых насаждений (кустов, деревьев), вывоз древесных остатков в рамках двухмесячника не предусмотрены. Кроме того, по многолетней практике, в весенний период полигоны ТБО временно не принимают на утилизацию древесные остатки в связи с пожароопасным периодом.



ключевые слова: субботник чиновники депутаты
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							ВОТ НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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