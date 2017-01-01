В Ивановской области введено ограничение на пребывание в лесах людей и транспорта

Губернатор подписал указ о введении в лесах региона особого противопожарного режима





Как сообщил председатель комитета по лесному хозяйству Ивановской области Михаил Яковлев, «на сегодняшний день класс пожароопасности не высокий, но в этом сезоне специалисты лесоохраны уже несколько раз выезжали на тушение возгораний травы. Бригады сработали оперативно, не допустив перехода огня в лес. У коллег из управления МЧС по Ивановской области таких выездов еще больше – свыше 180. Риск распространения огня на лесные массивы в таких случаях велик».

Особый противопожарный режим в лесах региона установлен 29 апреля. Соответствующий указ подписан губернатором Павлом Коньковым.

В соответствии с этим режимом, в частности, вводится ограничение на пребывание в лесах граждан и въезд транспортных средств. Под запрет попадает разведение костров, проведение пожароопасных работ и работ с использованием открытого огня. «Нарушение правил пожарной безопасности, совершенных в условиях особого противопожарного режима, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей», – сообщил Михаил Яковлев.

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