Вахтовик из Брянской области совершил кражу в поезде «Москва-Кинешма»





У 21-летнего пассажира поезда «Москва-Кинешма» был похищен мобильный телефон стоимостью свыше 50 тысяч рублей. Заявление о краже поступило транспортным полицейским, и вскоре они установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба Ивановского ЛО МВД России на транспорте, им оказался 31-летний житель Брянской области, вахтовик, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений и подделку документов.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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