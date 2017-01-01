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Новости

4 минуты назад

Ивановец обвиняет мэрию в воспрепятствовании проведения митинга против коррупции

По его заявлению полиция проводит проверку


Ленинский РОВД проверит причастность ивановской администрации к воспрепятствованию проведения митинга против коррупции, прошедшего 26 марта.

Полиция проводит проверку по заявлению одного из жителей города. Гражданин считает, что мэрия распространяла недостоверную информацию о незаконности митинга, а ряд чиновников угрожал административной ответственностью за участите в митинге.

Митинг, напомним, состоялся в городе Иваново 26 марта и прошел без претензий со стороны правоохранительных органов.

Заявитель просит привлечь должностных лиц администрации города к ответственности по статье 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению митингов».



ключевые слова: митинг коррупция мэрия полиция
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				Ивановец обвиняет мэрию в воспрепятствовании проведения митинга против коррупции 
								

					
	 По его заявлению полиция проводит проверку
				

				

	    			
    
	    				
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