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4 минуты назад
Ивановец обвиняет мэрию в воспрепятствовании проведения митинга против коррупции
По его заявлению полиция проводит проверку
Ленинский РОВД проверит причастность ивановской администрации к воспрепятствованию проведения митинга против коррупции, прошедшего 26 марта.
Полиция проводит проверку по заявлению одного из жителей города. Гражданин считает, что мэрия распространяла недостоверную информацию о незаконности митинга, а ряд чиновников угрожал административной ответственностью за участите в митинге.
Митинг, напомним, состоялся в городе Иваново 26 марта и прошел без претензий со стороны правоохранительных органов.
Заявитель просит привлечь должностных лиц администрации города к ответственности по статье 149 УК РФ «Воспрепятствование проведению митингов».
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