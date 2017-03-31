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Ильинская ЦРБ нарушила два федеральных закона и привлекается к ответственности
Прокуратура завершила проверку больницы
Завершена прокурорская проверка по факту смерти мужчины в Ильинской ЦРБ. Напомним, 28 марта житель села Кулачёво Ильинского района резко почувствовал себя плохо. С острой сердечной недостаточностью был доставлен в местную больницу, где через 10 минут скончался. Родственники и друзья покойного уверены: мужчину можно было спасти…
В ходе прокурорской проверки Ильинской Центральной районной больницы были выявлены нарушения Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Так, в частности, в ЦРБ не был надлежащим образом организован прием телефонных звонков о вызове скорой помощи, с последующим направлением бригады «скорой» больному. В больнице отсутствовала диспетчерская или медицинская сестра по приему вызовов скорой помощи, а также не имелось единого номера вызова скорой. Вызовы принимались непосредственно фельдшерами по сотовому телефону, а в отсутствие бригады на территории района - медсестрой терапевтического отделения.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес главного врача Ильинской ЦРБ было внесено представление. В настоящее время акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, указанные нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по результатам прокурорской проверки были выявлены нарушения требований еще одного закона - «О лицензировании отдельных видов деятельности». А именно в Ильинской ЦРБ оказывались платные медицинские услуги населению с нарушением требований вышеуказанного федерального закона.
По результатам проверки прокуратурой Ильинского района в отношении Ильинской ЦРБ возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Материалы дела направлены в Арбитражный суд Ивановской области для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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