В Фурманове грабитель напал на женщину в подъезде ее дома

Злоумышленник избил свою жертву, похитил сумку и деньги





В полицию с заявлением обратилась 51-летняя жительница Фурманова. Женщина сообщил полицейским, что днём на лестничной площадке дома на улице Социалистической неизвестный мужчина нанес ей несколько ударов по лицу, вырвал из рук сумку и из кошелька похитил 4430 рублей.

Вскоре оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 33-летний ранее судимый за разбой местный житель. В содеянном он признался и написал явку с повинной. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

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