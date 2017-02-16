Приговор Владимиру Калачеву, осужденному за нападение на офис «Таксолета», оставлен без изменений





Приговор Владимиру Калачеву, осужденному за нападение на офис компании «Таксолет» в Иванове, областным судом оставлен без изменений. Об этом на своей странице в Фэйсбуке сообщил председатель Межрегионального транспортного профсоюза, член Общественной палаты Ивановской области Роман Круглов.

«Без единого доказательства его вины. С десятками доказательств того, что утверждения следствия, показания свидетелей и потерпевших ложные...

Цензурных слов, чтобы описать ощущения, у меня нет. И суда в Ивановской области нет», - так Роман Круглов комментирует решение суда.

Напомним, 27 мая 2016 года на «Таксолет» было совершено нападение. Злоумышленник в медицинской маске и солнцезащитных очках ворвался в офис с травматическим пистолетом, сделал несколько выстрелов в сторону сотрудников фирмы, попал в стены, после чего скрылся.

По версии следствия, нападавшим был заместитель межрегионального транспортного профсоюза Владимир Калачев. 10 февраля 2017 года суд приговорил его к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения.

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