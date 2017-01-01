Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 29 апреля

В 10.00 в средней школе № 66 (г. Иваново, ул. Куликова, д. 19) состоятся соревнования по спортивному ориентированию в рамках Спартакиады «Малышок» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

В 15.30 в легкоатлетическом манеже (г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 34) состоятся соревнования открытого Первенства города Иванова по легкой атлетике среди юношей и девушек (2000 – 2003 года рождения).





Воскресенье, 30 апреля

В 11.00 на площадке МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 1) в рамках Лиги дворовых чемпионов состоится Турнир по дартсу.

В 11.00 в Парке им. Революции 1905 г. (г. Иваново, ул. Первых Маевок, д. 55) ивановцев и гостей города ожидает развлекательная программа «Весенняя ярмарка». В течение дня в парке будут работать выставка-ярмарка, детская дискотека «Шире круг», состоится ретро-вечер.

В 12:00 на стадионе «Текстильщик» пройдет Межрегиональный велофестиваль "Высота", куда приглашаются представители различных направлений велосипедного спорта и просто любителей активного отдыха.

В программе фестиваля:

- ВИП-заезд для корпоративных партнеров

- вело-парад для всех желающих с номинацией «лучший костюм»

- детская велогонка

- соревнования райдеров BMX/МТВ на фанбоксе «BEST трюк»

- кросс кантри дуал

- шоссейная/фиксовая гонки и многое другое.





Понедельник, 1 мая

В 11.30 начнутся старты традиционной 84-ой легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Рабочий край». Соревнования посвящены 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 14.00 на бульваре Кокуй будет дан старт открытию летнего велосипедного сезона. Велосипедная колонна проследует по легкоатлетическому кольцу: с выездом на пр. Ленина с улицы Крутицкой в направлении пл. Пушкина - пр. Ленина до перекрестка с ул. К. Маркса - ул. К. Маркса, Шереметевский пр., пл. Революции на проспект Ленина до поворота на ул. Крутицкую - ул. Крутицкая с финишем колонны на бульваре Кокуй.

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