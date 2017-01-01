Подсудимого Вячеслава Сверчкова экстренно госпитализировали





Процесс по уголовному делу бывшего главы Иванова Вячеслава Сверчкова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки, приостановлен. Вечером 27 апреля его экстренно госпитализировали. Сегодня суду адвокатом подсудимого была предоставлена соответствующая справка. Рассмотрение дела возобновится после выздоровления Сверчкова.

С каким диагнозом экс-глава областного центра доставлен в больницу, не сообщается.



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