В этом году клещи начали атаковать жителей региона не так активно, как в прошлом

Среди исследованных клещей выявлен один положительный результат на вирусный энцефалит и два – на боррелиоз





По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Ивановской области зарегистрировано 54 обращения в лечебно-профилактические учреждения по поводу укусов клещами, среди которых – 17 детей. Это в 2,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года (134 обращения), в том числе среди детей - в 2,3 раза (39 обращений).

К настоящему времени в лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии исследовано 45 клещей. Из них один положительный результат на клещевой вирусный энцефалит - из Ивановского района, в двух клещах, доставленных из областного центра, выявлен клещевой боррелиоз.

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