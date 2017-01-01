С бывшего главбуха ОИК-11 УФСИН взыскан ущерб в сумме 260 тысяч рублей





Главный бухгалтер ОИК-11 УФСИН по Ивановской области в течение 2 лет обманывала свое учреждение, похитив почти 260 тысяч рублей. За это суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы c отсрочкой исполнения приговора до достижения малолетним ребенком возраста 14 лет. А также к штрафу в размере 40 тысяч рублей.

А на днях Южский районный суд удовлетворил иск ОИК-11 к бывшему главбуху о взыскании с нее причиненного ущерба – 260 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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