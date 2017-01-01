В Иванове возобновляется выпуск автокранов

При этом сотрудников завода «Автокран» переводят в новое юридическое лицо





В правительстве ивановской области прокомментировали непростую ситуацию, связанную с сегодняшним положением ивановского завода «Автокран». А также рассказали о производственных планах предприятия.

«Принято решение о возобновлении производства автомобильных кранов на площадке ОАО «Автокран» при финансировании ПАО Сбербанк и Государственной транспортной лизинговой компании. Об этом стало известно по результатам переговоров в правительстве Ивановской области с представителем стратегического инвестора.

Процесс выпуска автокранов с переводом сотрудников в новое юридическое лицо планируется начать со следующей недели. При этом инвестор еще раз подчеркнул, что о каких-либо кадровых сокращениях и тем более остановке производства, речь не идет.

Поясним, что в настоящее время Арбитражным судом Ивановской области в отношении ОАО «Автокран» возбуждено дело о банкротстве. Принято решение о переносе слушания на 22 мая. Данный процесс, по информации инвестора, является плановым.

Всего в мае на заводе намечено произвести до 40 единиц техники, при этом выйти к концу года на 60 единиц автокранов ежемесячно.

«Ситуация на ОАО «Автокран» находится на постоянном контроле правительства Ивановской области. Комплексом экономического развития региона осуществляется регулярный мониторинг ситуации, ведется переговорный процесс с заинтересованными сторонами, направленный на поиск путей решения для возобновления полномасштабного производства. Также на постоянном контроле проблемы с задолженностью по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам», – отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова».

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