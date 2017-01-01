Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

57 минут назад

В Иванове возобновляется выпуск автокранов

При этом сотрудников завода «Автокран» переводят в новое юридическое лицо


В правительстве ивановской области прокомментировали непростую ситуацию, связанную с сегодняшним положением ивановского завода «Автокран». А также рассказали о производственных планах предприятия.

«Принято решение о возобновлении производства автомобильных кранов на площадке ОАО «Автокран» при финансировании ПАО Сбербанк и Государственной транспортной лизинговой компании. Об этом стало известно по результатам переговоров в правительстве Ивановской области с представителем стратегического инвестора.

Процесс выпуска автокранов с переводом сотрудников в новое юридическое лицо планируется начать со следующей недели. При этом инвестор еще раз подчеркнул, что о каких-либо кадровых сокращениях и тем более остановке производства, речь не идет.

Поясним, что в настоящее время Арбитражным судом Ивановской области в отношении ОАО «Автокран» возбуждено дело о банкротстве. Принято решение о переносе слушания на 22 мая. Данный процесс, по информации инвестора, является плановым.

Всего в мае на заводе намечено произвести до 40 единиц техники, при этом выйти к концу года на 60 единиц автокранов ежемесячно.

«Ситуация на ОАО «Автокран» находится на постоянном контроле правительства Ивановской области. Комплексом экономического развития региона осуществляется регулярный мониторинг ситуации, ведется переговорный процесс с заинтересованными сторонами, направленный на поиск путей решения для возобновления полномасштабного производства. Также на постоянном контроле проблемы с задолженностью по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам», – отметила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова».



ключевые слова: завод "Автокран" производство
  • оцените новость:
  • (0)
  • 396
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Карл Маркс								
							
    • 
							
  • 23 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Замечательно, что областное правительство не бросает на произвол судьбы это предприятие. Только, думаю, что все равно это агония, завод убыточен, т.к. неконкурентоспособен в принципе, производимая им продукция никому не нужна. На рынке сейчас огромное предложение автокранов, в том числе иностранного производства, а ивановские уступают им по всем показателям. Нужна глубокая модернизация производства, а вот ею как раз не занимаются. Продолжают выпускать продукцию, которая морально устарела еще лет 20 назад. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Нам говорили об успехах,
    
И о величьи до небес.
    
Все разошлись, а чуть попозже,
    
На землю грохнулся Прогресс..."
    

    
Я так понимаю, банкротство и возобновление работы с выпуском 40 шт. ежемесячно - это импортозамещение и великий успех нашего правительства (пусть Недимон в речь свою включит и сосчитает завод как новое открывшееся производство). Кому продавать-то технику будут? Надо сначала контракты на поставку найти, а у покупателей денег нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •