Мошенники списали с банковской карты 21-летнего ивановца 90 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступников





В областном центре 21-летний молодой человек стал жертвой мошенников. На его сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что была попытка нелегального списания денежных средств с банковской карты клиента – карту необходимо срочно заблокировать. Для этого, пояснил звонивший, надо пройти к ближайшему банкомату и перевести все деньги с карты на резервный счет, номер которого он указал в разговоре.

Доверчивый парень исполнил все требования мошенника. В итоге с его банковской карты было списано 90 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Полиция разыскивает преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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