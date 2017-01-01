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Новости

сегодня, 10:44

Мошенники списали с банковской карты 21-летнего ивановца 90 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступников


В областном центре 21-летний молодой человек стал жертвой мошенников. На его сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что была попытка нелегального списания денежных средств с банковской карты клиента – карту необходимо срочно заблокировать. Для этого, пояснил звонивший, надо пройти к ближайшему банкомату и перевести все деньги с карты на резервный счет, номер которого он указал в разговоре.

Доверчивый парень исполнил все требования мошенника. В итоге с его банковской карты было списано 90 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». Полиция разыскивает преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество банковская карта полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Freux								
							
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  • 57 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							У меня была точно такая же ситуция,но в отличии от этого парня я послал этого мужика сразу на три буквы.Вот телефон этого  мошейника 89682108900 вроде как из Челябенска								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									DDD								
							
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  • 19 минут назад
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										0
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							21 год парню,мозг по идее работать должен.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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