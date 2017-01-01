В Иванове состоится первый выпуск школы тьюторов





Сегодня, 28 апреля, в ивановском музыкальном училище будут подведены итоги реализации проекта «Школа тьюторов «Объединенного Королевства». 17 выпускникам проекта будут вручены сертификаты об успешном освоении программы школы тьюторов.

Напомним, «Школа тьюторов «Объединенного Королевства» была инициирована одноименным детским языковым лагерем совместно с Департаментом молодежной политики и спорта Ивановской области. Ее главными целями являются подготовка квалифицированных педагогических кадров для работы в детских загородных лагерях региона, а также профориентационное развитие молодежи.

В школе тьюторов приняло участие 17 студентов высших учебных заведений. Программа состояла из 60 академических часов. В течение 4 месяцев ребята изучали основы детской психологии, осваивали интерактивные методики преподавания английского языка, знакомились с основами детской психологии и актерского мастерства, развивали свои навыки при проведении различных игр.

Выпускники проекта уже этим летом приглашены на работу в детский языковой лагерь «Объединенное Королевство» в Ивановской и Московской областях.

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