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Новости

3 минуты назад

В Иванове из-за непогоды приостановлен ремонт дорог

Пока будут выправлять бордюр на проспекте Ленина


По сообщению ивановской мэрии, 27 апреля была проведена планировка дорожного покрытия автогрейдером на улице Стефенсона.

Ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси проводился на улице 10 Августа (в узкой части) и улице Крутицкой.

На 28 апреля запланированы работы по выправке и установке бортового камня и бордюра на проспекте Ленина.

Работы по ремонту проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями.



ключевые слова: дороги ремонт
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