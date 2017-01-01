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3 минуты назад
В Иванове из-за непогоды приостановлен ремонт дорог
Пока будут выправлять бордюр на проспекте Ленина
По сообщению ивановской мэрии, 27 апреля была проведена планировка дорожного покрытия автогрейдером на улице Стефенсона.
Ремонт проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси проводился на улице 10 Августа (в узкой части) и улице Крутицкой.
На 28 апреля запланированы работы по выправке и установке бортового камня и бордюра на проспекте Ленина.
Работы по ремонту проезжей части с применением литой асфальтобетонной смеси приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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