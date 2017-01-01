В Иванове пожарные вынесли из горящей квартиры 92-летнего дедушку

С отравлением угарным газом пострадавшего госпитализировали





Сообщение о возгорании в квартире 5-этажного панельного дома №84 на проспекте Строителей поступило 27 апреля около 5 часов вечера. Когда на место ЧП прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из окна на первом этаже шел дым. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы незамедлительно проникли в квартиру. Очаг пожара был в кухне – горела мебель и отделка.

В одной из комнат на кровати был обнаружен пожилой мужчина 1925 года рождения. Огнеборцы вынесли его на свежий воздух и передали подоспевшим врачам скорой помощи. С отравлением угарным газом пострадавший был госпитализирован в 3-ю городскую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.

Огонь был локализован на площади 5 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования.

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