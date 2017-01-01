В Иванове мужчина бросился под колеса машины из-за семейных проблем

Пострадавшего с сотрясением мозга и ушибами госпитализировали – ВИДЕО





Инцидент произошел 27 апреля около половины 9 утра на улице Рыбинской областного центра. 34-летний мужчина буквально выскочил на проезжую часть и был сбит автомобилем «Рено Логан». С сотрясением мозга и ушибами пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

Мужчина пояснил инспекторам ГИБДД, что бросился под колеса автомобиля умышленно, в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами и личными переживаниями по этому поводу. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Видео предоставлено пресс-службой регионального УГИБДД

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