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19 минут назад
В Иванове мужчина бросился под колеса машины из-за семейных проблем
Пострадавшего с сотрясением мозга и ушибами госпитализировали – ВИДЕО
Инцидент произошел 27 апреля около половины 9 утра на улице Рыбинской областного центра. 34-летний мужчина буквально выскочил на проезжую часть и был сбит автомобилем «Рено Логан». С сотрясением мозга и ушибами пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.
Мужчина пояснил инспекторам ГИБДД, что бросился под колеса автомобиля умышленно, в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами и личными переживаниями по этому поводу. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Видео предоставлено пресс-службой регионального УГИБДД
ключевые слова: ДТП
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Комментарии (2)
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- Карл Маркс19 минут назадДебил полный ((((
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- вёлюсиП6 минут назадна бабки хотел развести водилу,видя что не прокатит,так как запись есть,на ходу этот бред сочинил!жить надоело,рекомендую верёвку с мылом или крышу дома!родился от швали,живёт как шваль,надеюсь также и закончит,как шваль от боярки