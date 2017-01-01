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Новости

19 минут назад

В Иванове мужчина бросился под колеса машины из-за семейных проблем

Пострадавшего с сотрясением мозга и ушибами госпитализировали – ВИДЕО


Инцидент произошел 27 апреля около половины 9 утра на улице Рыбинской областного центра. 34-летний мужчина буквально выскочил на проезжую часть и был сбит автомобилем «Рено Логан». С сотрясением мозга и ушибами пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

Мужчина пояснил инспекторам ГИБДД, что бросился под колеса автомобиля умышленно, в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами и личными переживаниями по этому поводу. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Видео предоставлено пресс-службой регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Карл Маркс								
							
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  • 19 минут назад
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							Дебил полный ((((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									вёлюсиП								
							
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  • 6 минут назад
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							на бабки хотел развести водилу,видя что не прокатит,так как запись есть,на ходу этот бред сочинил!жить надоело,рекомендую верёвку с мылом или крышу дома!родился от швали,живёт как шваль,надеюсь также и закончит,как шваль от боярки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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