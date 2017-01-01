ПОСЛУШАЙТЕ! Снести нельзя оставить

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С приходом весны активизировались искатели приключений. А ведь все самое интересное происходит в заброшенных домах. Правда, нормальные ивановцы, которые не ищут экстрима, совсем не рады такому соседству.

Крысы, антисанитария, пожары, бомжи и любопытные подростки, которых запросто может засыпать ветхими конструкциями. Такие тревожные звоночки приходят на горячую линию. Наши съемочные группы выезжают по таким сигналам второй день подряд. Аварийные дома со скрипом расселяют, а вот опасные гнилушки остаются.

Почему – в комментарии Валентины Перекрестовой.

165-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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