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сегодня, 19:36
Житель Ивановской области несколько раз пытался сбыть найденную 5-тысячную фальшивку
Сначала – таксисту, затем – оператору бензоколонки
Житель Лухского района, находясь на заработках в Московской области, нашел на остановке потертую купюру достоинством 5 тысяч рублей. Подумал, что настоящая, и попытался расплатиться этой банкнотой с таксистом. Однако опытный глаз водителя такси распознал подделку – таксис отказался принимать фальшивые деньги.
Тогда обладатель купюры решил обмануть оператора бензоколонки, купив у него моторное масло. Но и тут, что называется, не прокатило. Засомневавшись в подлинности переданной купюры, оператор вызвала сотрудников полиции, которые и задержали фальшивосбытчика.
В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил его к 3 годам условно.
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