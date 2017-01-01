С экс-директора ивановского художественного училища взыскан причиненный коррупционным преступлением ущерб





Год назад был вынесен приговор бывшему директору ивановского художественного училища и его заму. Они признаны виновными в присвоении 248 тысяч рублей, выделенных Департаментом культуры и культурного наследия Ивановской области.

Денежные средства предназначались для выплат стимулирующего характера педагогам Училища. Однако осужденные договорились с рядом преподавателей о том, что им будут начисляться завышенные стимулирующие выплаты, но эти деньги придется отдавать – директору и заму. Взамен на данную услугу руководство училища проявляло лояльность и различные снисхождения к преподавателям, которые передавали им денежные средства.

Суд приговорил директора училища к штрафу в размере 250 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных органах и учреждениях сроком на 3 года.

Замдиректора оштрафован на 200 тысяч рублей, и также – с лишением права занимать вышеназванные должности на тот же срок.

Кроме того, прокуратурой в суд был подан иск о взыскании причиненного коррупционным преступлением ущерба – тех самых 248 тысяч рублей. И, как нам сегодня сообщили в областной прокуратуре, суд удовлетворил этот самый иск в полном объеме. На ответчиков возложена солидарная обязанность по возмещению вреда.

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