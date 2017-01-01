Губернатор наградил молодых ученых и аспирантов





Глава региона Павел Коньков наградил молодых ученых и аспирантов. Итоги фестиваля «Молодая наука - развитию Ивановской области» подвели сегодня в госуниверситете.

Конференции, выставки, мастер-классы. Сложно перечислить все мероприятия, прошедшие в рамках фестиваля. В них участвовали молодые ученые и студенты из 30 регионов страны и 12 стран: Ближнего Зарубежья, Центральной Европы, Средней Азии и Китая. Представили более 8 тысяч исследований и докладов в самых разных областях знаний: от химии растворов до социологии. 50 научных разработок последних лет уже используются на предприятиях региона.

Губернатор выразил надежду, что молодые ученые смогут применить свои достижения именно в нашей области.

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