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Новости

сегодня, 18:10

Губернатор наградил молодых ученых и аспирантов


Глава региона Павел Коньков наградил молодых ученых и аспирантов. Итоги фестиваля «Молодая наука - развитию Ивановской области» подвели сегодня в госуниверситете.

Конференции, выставки, мастер-классы. Сложно перечислить все мероприятия, прошедшие в рамках фестиваля. В них участвовали молодые ученые и студенты из 30 регионов страны и 12 стран: Ближнего Зарубежья, Центральной Европы, Средней Азии и Китая. Представили более 8 тысяч исследований и докладов в самых разных областях знаний: от химии растворов до социологии. 50 научных разработок последних лет уже используются на предприятиях региона.

Губернатор выразил надежду, что молодые ученые смогут применить свои достижения именно в нашей области.



ключевые слова: ученые аспиранты наука фестиваль
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В регионе чиновники будут предоставлять сведения о своих доходах губернатору
				
сегодня, 14:30

				

				В регионе чиновники будут предоставлять сведения о своих доходах губернатору 
								

					
	 Депутаты областной думы поддержали антикоррупционную инициативу Павла Конькова
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой
				
сегодня, 13:22

				

				Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой 
								

					
	 Перед тем, как отравиться таблетками, мужчина отправил тревожное смс-сообщение
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове запретили митинговать на площади Ленина
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове запретили митинговать на площади Ленина 
								

					Но разрешили - у мемориала «Красная Талка»				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области правнук до смерти забил 90-летнюю бабушку клюшкой из-за 600 рублей
				
сегодня, 11:24

				

				В Ивановской области правнук до смерти забил 90-летнюю бабушку клюшкой из-за 600 рублей 
								

					
	 Школьник, подозреваемый в данном преступлении, задержан
				

				

	    			
    
	    				
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