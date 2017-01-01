Почему в Фурманове погас Вечный огонь

И будет ли он зажжен к 9 мая - ФОТО







Каждый год в преддверии праздника 9 мая фурмановчане задаются вопросом: почему не горит Вечный огонь на мемориале воинской славы «Никто не забыт и ничто не забыто». В последний раз объяснения этому искали в прошлом году журналисты Кстати.news. Ответа так и не получили. Предполагалось, что, возможно, это произошло по вине вандалов или из-за возникшего дефекта конструкции.

На этой неделе корреспонденту IvanovoNews удалось выяснить, что огонь не горит по техническим причинам. На одной из пресс-конференций руководитель комплекса соцсферы Ирина Эрмиш заявила, что несколько лет назад все мемориалы воинской славы Ивановской области инвентаризировали и приписали к администрациям муниципалитетов, либо предприятиям. Таким образом, фурмановский Вечный огонь также получил покровителя. Он сейчас занимается решением вопроса.

Как пообещали чиновники, огонь будет зажжен уже к этим выходным.

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