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36 минут назад
Новоиспеченному депутату облдумы Дмитрию Дмитриеву определили комитет
Экс-глава Кохмы, ныне депутат областной думы Дмитрий Дмитриев впервые принял участие в пленарном заседании в качестве народного избранника. Он будет работать в региональном парламенте в составе комитета по местному самоуправлению и взаимодействию с институтами гражданского общества. Таким образом, с четверга дума заседает в полном составе.
ключевые слова: Дмитрий Дмитриев областная дума комитет
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Комментарии (1)
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- сальса5 минут назадой, не надо смешить никого-он в Кохме-то ни х.. не делал, сидел ждать пока его куда нить Коньков пристроит, таки дождался, теперь там ниче не делать будет за охрененные деньги, вот они-народные избранники за которых никто не голосовал, а они победили)))) тьфу, позор
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