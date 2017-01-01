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Новости

36 минут назад

Новоиспеченному депутату облдумы Дмитрию Дмитриеву определили комитет


Экс-глава Кохмы, ныне депутат областной думы Дмитрий Дмитриев впервые принял участие в пленарном заседании в качестве народного избранника. Он будет работать в региональном парламенте в составе комитета по местному самоуправлению и взаимодействию с институтами гражданского общества. Таким образом, с четверга дума заседает в полном составе.



ключевые слова: Дмитрий Дмитриев областная дума комитет
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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							ой, не надо смешить никого-он в Кохме-то ни х.. не делал, сидел ждать пока его куда нить Коньков пристроит, таки дождался, теперь там ниче не делать будет за охрененные деньги, вот они-народные избранники за которых никто не голосовал, а они победили)))) тьфу, позор								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В регионе чиновники будут предоставлять сведения о своих доходах губернатору
				
сегодня, 14:30

				

				В регионе чиновники будут предоставлять сведения о своих доходах губернатору 
								

					
	 Депутаты областной думы поддержали антикоррупционную инициативу Павла Конькова
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой
				
сегодня, 13:22

				

				Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой 
								

					
	 Перед тем, как отравиться таблетками, мужчина отправил тревожное смс-сообщение
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове запретили митинговать на площади Ленина
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове запретили митинговать на площади Ленина 
								

					Но разрешили - у мемориала «Красная Талка»				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области правнук до смерти забил 90-летнюю бабушку клюшкой из-за 600 рублей
				
сегодня, 11:24

				

				В Ивановской области правнук до смерти забил 90-летнюю бабушку клюшкой из-за 600 рублей 
								

					
	 Школьник, подозреваемый в данном преступлении, задержан
				

				

	    			
    
	    				
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