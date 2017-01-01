Новоиспеченному депутату облдумы Дмитрию Дмитриеву определили комитет





Экс-глава Кохмы, ныне депутат областной думы Дмитрий Дмитриев впервые принял участие в пленарном заседании в качестве народного избранника. Он будет работать в региональном парламенте в составе комитета по местному самоуправлению и взаимодействию с институтами гражданского общества. Таким образом, с четверга дума заседает в полном составе.

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