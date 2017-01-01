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Новости

51 минуту назад

В Иванове будет ограничено движение 27 апреля, 2, 4, 6 и 9 мая

Где и на какое время


В связи с проведением 27 апреля, 2, 4 и 6 мая тренировок подразделений Ивановского гарнизона, а также 9 мая праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет закрыто движение всех видов транспорта:

По Шереметевскому проспекту:

- на участке от улицы Громобоя до улицы Крутицкой - 27 апреля и 2, 4, 6 мая с 05-00 до 07-00 часов;

- на участке от улицы Громобоя до улицы 10 Августа 9 мая с 05-00 до 16-00 часов.

По проспекту Ленина:

- в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» на участке от улицы 10 Августа до площади Пушкина 9 мая с 14-00 до 16-00 часов;

- в связи с проведением пиротехнического шоу, на участке от улицы Демидова до улицы Почтовая, а также по улице Жарова на участке от проспекта Ленина до улицы Кузнецова 9 мая с 21-00 часов до окончания мероприятий.

По улице Красной Армии - в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» на участке от улицы Варенцовой до проспекта Ленина 9 мая с 14-00 до 16-00 часов.

Во избежание возникновения заторов УГИБДД рекомендуем водителям транспортных средств заранее продумать свой маршрут движения.



ключевые слова: автодвижение ограничение
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