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В Иванове будет ограничено движение 27 апреля, 2, 4, 6 и 9 мая
Где и на какое время
В связи с проведением 27 апреля, 2, 4 и 6 мая тренировок подразделений Ивановского гарнизона, а также 9 мая праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, будет закрыто движение всех видов транспорта:
По Шереметевскому проспекту:
- на участке от улицы Громобоя до улицы Крутицкой - 27 апреля и 2, 4, 6 мая с 05-00 до 07-00 часов;
- на участке от улицы Громобоя до улицы 10 Августа 9 мая с 05-00 до 16-00 часов.
По проспекту Ленина:
- в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» на участке от улицы 10 Августа до площади Пушкина 9 мая с 14-00 до 16-00 часов;
- в связи с проведением пиротехнического шоу, на участке от улицы Демидова до улицы Почтовая, а также по улице Жарова на участке от проспекта Ленина до улицы Кузнецова 9 мая с 21-00 часов до окончания мероприятий.
По улице Красной Армии - в связи с проведением шествия «Бессмертный полк» на участке от улицы Варенцовой до проспекта Ленина 9 мая с 14-00 до 16-00 часов.
Во избежание возникновения заторов УГИБДД рекомендуем водителям транспортных средств заранее продумать свой маршрут движения.
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