С начала года массовых беспорядков и побегов осужденных в регионе допущено не было





Заместитель начальника УФСИН России по Ивановской области Владимир Мельник доложил об основных изменениях в УИС региона за 1 квартал 2017 года, положительных результатах, а также проблемных вопросах, которые предстоит решить в текущем году.

Он отметил, что оперативная обстановка в подразделениях области оставалась управляемой. Массовых беспорядков и побегов осужденных из-под охраны допущено не было. Эффективно решались вопросы по пресечению попыток передачи запрещенных предметов на территорию колоний и следственных изоляторов.

За отчетный период в исправительных учреждениях области были открыты новые виды производства. Расширены участки птицеводства и фасовки бакалейной продукции, благодаря чему осужденные получили дополнительные рабочие места.

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