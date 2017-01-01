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С начала года массовых беспорядков и побегов осужденных в регионе допущено не было
Заместитель начальника УФСИН России по Ивановской области Владимир Мельник доложил об основных изменениях в УИС региона за 1 квартал 2017 года, положительных результатах, а также проблемных вопросах, которые предстоит решить в текущем году.
Он отметил, что оперативная обстановка в подразделениях области оставалась управляемой. Массовых беспорядков и побегов осужденных из-под охраны допущено не было. Эффективно решались вопросы по пресечению попыток передачи запрещенных предметов на территорию колоний и следственных изоляторов.
За отчетный период в исправительных учреждениях области были открыты новые виды производства. Расширены участки птицеводства и фасовки бакалейной продукции, благодаря чему осужденные получили дополнительные рабочие места.
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