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Вечный огонь на мемориале Героям Фронта и Тыла в Иванове перенесут
Временно
В связи с проведением профилактических работ по техническому обслуживанию газового оборудования на мемориале Героям Фронта и Тыла 28 апреля Вечный огонь будет временно перенесен на мобильное горелочное устройство. Об этом сообщает ивановская мэрия.
Работы на мемориале будет проводить Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново». Профилактику планируется завершить в течение дня.
ключевые слова: Вечный огонь
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