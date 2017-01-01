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Новости

сегодня, 16:15

Вечный огонь на мемориале Героям Фронта и Тыла в Иванове перенесут

Временно


В связи с проведением профилактических работ по техническому обслуживанию газового оборудования на мемориале Героям Фронта и Тыла 28 апреля Вечный огонь будет временно перенесен на мобильное горелочное устройство. Об этом сообщает ивановская мэрия.

Работы на мемориале будет проводить Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново». Профилактику планируется завершить в течение дня.



ключевые слова: Вечный огонь
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