Вечный огонь на мемориале Героям Фронта и Тыла в Иванове перенесут

Временно





В связи с проведением профилактических работ по техническому обслуживанию газового оборудования на мемориале Героям Фронта и Тыла 28 апреля Вечный огонь будет временно перенесен на мобильное горелочное устройство. Об этом сообщает ивановская мэрия.

Работы на мемориале будет проводить Филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново». Профилактику планируется завершить в течение дня.

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