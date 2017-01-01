Обнародован список благополучателей марафона «Ты нам нужен!»

Правда, пока безымянный





Благотворительный фонд «Родной город» представил список благополучателей для оказания помощи в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен!» в 2017 году.

Напомним, что 10-й, юбилейный благотворительный марафон «Ты нам нужен!», направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, завершился в Иванове 18 марта. Марафон собрал 4 млн 411 тыс. 905 рублей. Из них, учитывая организационные расходы, к распределению определена сумма 4 млн. 241 тыс. 905 рублей.

За оказанием помощи из средств марафона обратились 104 семьи. Заявления 5 из них были отклонены, так как они были поданы от граждан старше 18 лет и не проживающих на территории областного центра. На рассмотрение комиссии по распределению средств марафона поступило 99 заявлений.

Как рассказала начальник городского управления соцзащиты, член оргкомитета марафона Любовь Семенова, комиссия по распределению средств работала в тесном сотрудничестве с Департаментом здравоохранения. По ее решению материальную помощь из средств марафона на приобретение медикаментов, расходных материалов, обследований, индивидуальных средств ухода и реабилитации в этом году получат 69 детей. Остальные 30 детей получат поддержку за счет адресной помощи от физических и юридических лиц, которые напрямую оплатили медицинские услуги, или за счет Департамента здравоохранения. Это, уточнила Любовь Семенова, в основном касается направления детей на реабилитационное и оперативное лечение, обследование в центральных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.

Получение помощи будет осуществляться через благотворительный фонд «Родной город» только по безналичному расчёту.

Список благополучателей 2017 года (безымянный) можно посмотреть здесь. Информация о благополучателях будет размещена на сайте фонда «Родной город» после его реконструкции, сообщает ивановская мэрия.

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