Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

2 минуты назад

Обнародован список благополучателей марафона «Ты нам нужен!»

Правда, пока безымянный


Благотворительный фонд «Родной город» представил список благополучателей для оказания помощи в рамках благотворительного марафона «Ты нам нужен!» в 2017 году.

Напомним, что 10-й, юбилейный благотворительный марафон «Ты нам нужен!», направленный на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, завершился в Иванове 18 марта. Марафон собрал 4 млн 411 тыс. 905 рублей. Из них, учитывая организационные расходы, к распределению определена сумма 4 млн. 241 тыс. 905 рублей.

За оказанием помощи из средств марафона обратились 104 семьи. Заявления 5 из них были отклонены, так как они были поданы от граждан старше 18 лет и не проживающих на территории областного центра. На рассмотрение комиссии по распределению средств марафона поступило 99 заявлений.

Как рассказала начальник городского управления соцзащиты, член оргкомитета марафона Любовь Семенова, комиссия по распределению средств работала в тесном сотрудничестве с Департаментом здравоохранения. По ее решению материальную помощь из средств марафона на приобретение медикаментов, расходных материалов, обследований, индивидуальных средств ухода и реабилитации в этом году получат 69 детей. Остальные 30 детей получат поддержку за счет адресной помощи от физических и юридических лиц, которые напрямую оплатили медицинские услуги, или за счет Департамента здравоохранения. Это, уточнила Любовь Семенова, в основном касается направления детей на реабилитационное и оперативное лечение, обследование в центральных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.

Получение помощи будет осуществляться через благотворительный фонд «Родной город» только по безналичному расчёту.

Список благополучателей 2017 года (безымянный) можно посмотреть здесь. Информация о благополучателях будет размещена на сайте фонда «Родной город» после его реконструкции, сообщает ивановская мэрия.



ключевые слова: дети лечение благотворительность марафон
  • оцените новость:
  • (0)
  • 20
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В регионе чиновники будут предоставлять сведения о своих доходах губернатору
				
сегодня, 14:30

				

				В регионе чиновники будут предоставлять сведения о своих доходах губернатору 
								

					
	 Депутаты областной думы поддержали антикоррупционную инициативу Павла Конькова
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							556						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой
				
сегодня, 13:22

				

				Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой 
								

					
	 Перед тем, как отравиться таблетками, мужчина отправил тревожное смс-сообщение
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2480						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове запретили митинговать на площади Ленина
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове запретили митинговать на площади Ленина 
								

					Но разрешили - у мемориала «Красная Талка»				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1422						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области правнук до смерти забил 90-летнюю бабушку клюшкой из-за 600 рублей
				
сегодня, 11:24

				

				В Ивановской области правнук до смерти забил 90-летнюю бабушку клюшкой из-за 600 рублей 
								

					
	 Школьник, подозреваемый в данном преступлении, задержан
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1750						
    •