Палехская школьница стала призером всероссийской Олимпиады по географии

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Сегодня стали известны имена победителей и результаты XXVI Всероссийской олимпиады школьников по географии.

Заключительный этап олимпиады проходил с 21 по 27 апреля в нижегородском педагогическом университете им. К.Минина.

В Олимпиаде приняли участие 211 знатоков географии из 60 субъектов РФ. Ивановскую область представляла десятиклассница Палехской средней школы Анастасия Бекетова.

Участники прошли серьезные испытания: теоретический тур с решением сложнейших географических задач, полевой тур, который проходил на улицах Нижнего Новгорода, а также тестовый тур.

Абсолютным победителем олимпиады стал Ален Коспанов из Москвы с результатом 143,3 балла. Результат Насти Бекетовой - 115,65 балла.

Географии в школе Настю учит педагог Ольга Шиманаева.

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