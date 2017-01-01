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Новости

34 минуты назад

В Иванове 95-летнего ветерана наградили медалью ФСБ России «За отличие в контрразведке»

ФОТО


25 апреля ветерану органов безопасности и Великой Отечественной войны Николаю Григорьевичу Панину исполнилось 95 лет

В связи с предстоящим празднованием 100-летия со дня образования органов безопасности приказом Директора ФСБ России Николай Григорьевич Панин награжден медалью ФСБ России «За отличие в контрразведке».

«Награда была вручена руководством УФСБ России по Ивановской области в торжественной обстановке в день рождения ветерана», - говорится в сообщении ведомства.

В период с 1941 по 1946 годы Панин Н.Г. обучался в Балашовской военной авиационной школе пилотов. С 1950 по 1966 – проходил службу в органах безопасности на оперативных должностях.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Фото: пресс-служба регионального УФСБ



ключевые слова: ветеран ФСБ контрразведка награда медаль
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