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Новости

сегодня, 15:02

ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: повышающий коэффициент за газ, школа инсульта и смс-завещание самоубийцы

ВИДЕОанонс


СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Чем богаты, тем и рады. Клуб лидеров проверил наш регион на предмет инвестиционной привлекательности. Какую оценку поставили ивановцам ведущие предприниматели страны?

- Нервные клетки восстанавливаются. Где работает школа инсульта и чему в ней учат?

- Не пустили в квартиру – заплатите по полной. Повышающий коэффициент в квитанциях за газ. Кому сколько?

- СМС-завещание. Что написал в прощальном послании человек, решивший расстаться с жизнью?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».



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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В регионе чиновники будут предоставлять сведения о своих доходах губернатору
				
сегодня, 14:30

				

				В регионе чиновники будут предоставлять сведения о своих доходах губернатору 
								

					
	 Депутаты областной думы поддержали антикоррупционную инициативу Павла Конькова
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой
				
сегодня, 13:22

				

				Ивановец не вынес утраты супруги и покончил с собой 
								

					
	 Перед тем, как отравиться таблетками, мужчина отправил тревожное смс-сообщение
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове запретили митинговать на площади Ленина
				
сегодня, 12:23

				

				В Иванове запретили митинговать на площади Ленина 
								

					Но разрешили - у мемориала «Красная Талка»				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Ивановской области правнук до смерти забил 90-летнюю бабушку клюшкой из-за 600 рублей
				
сегодня, 11:24

				

				В Ивановской области правнук до смерти забил 90-летнюю бабушку клюшкой из-за 600 рублей 
								

					
	 Школьник, подозреваемый в данном преступлении, задержан
				

				

	    			
    
	    				
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