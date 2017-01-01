ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: повышающий коэффициент за газ, школа инсульта и смс-завещание самоубийцы

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СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Чем богаты, тем и рады. Клуб лидеров проверил наш регион на предмет инвестиционной привлекательности. Какую оценку поставили ивановцам ведущие предприниматели страны?

- Нервные клетки восстанавливаются. Где работает школа инсульта и чему в ней учат?

- Не пустили в квартиру – заплатите по полной. Повышающий коэффициент в квитанциях за газ. Кому сколько?

- СМС-завещание. Что написал в прощальном послании человек, решивший расстаться с жизнью?

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:

18:00 – «Барс»;

19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;

20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».

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