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ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: повышающий коэффициент за газ, школа инсульта и смс-завещание самоубийцы
ВИДЕОанонс
СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
- Чем богаты, тем и рады. Клуб лидеров проверил наш регион на предмет инвестиционной привлекательности. Какую оценку поставили ивановцам ведущие предприниматели страны?
- Нервные клетки восстанавливаются. Где работает школа инсульта и чему в ней учат?
- Не пустили в квартиру – заплатите по полной. Повышающий коэффициент в квитанциях за газ. Кому сколько?
- СМС-завещание. Что написал в прощальном послании человек, решивший расстаться с жизнью?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы «БАРС» перед выпусками программы «ГУБЕРНИЯ»:
18:00 – «Барс»;
19:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс», «7х7»;
20:00 – «ТНТ-Иваново», «Барс».
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