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сегодня, 14:47
Житель Вичуги кулаком проломил кости черепа собутыльнику
По факту криминального происшествия проводится проверка
Из квартиры на 1-й Луговой улице в Вичуге был госпитализирован 56-летний мужчина. Медики диагностировали у него перелом костей свода черепа, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Информация об этом была передана в полицию.
Оперативники установили, что накануне потерпевший, находясь в гостях у своего знакомого, распивал с ним спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт. 55-летний хозяин квартиры несколько раз ударил гостя кулаком в лицо.
В настоящее время злоумышленник задержан. В содеянном он признался и написал явку с повинной, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: избиение тяжкий вред здоровью полиция
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