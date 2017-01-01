Житель Вичуги кулаком проломил кости черепа собутыльнику

По факту криминального происшествия проводится проверка





Из квартиры на 1-й Луговой улице в Вичуге был госпитализирован 56-летний мужчина. Медики диагностировали у него перелом костей свода черепа, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Информация об этом была передана в полицию.

Оперативники установили, что накануне потерпевший, находясь в гостях у своего знакомого, распивал с ним спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт. 55-летний хозяин квартиры несколько раз ударил гостя кулаком в лицо.

В настоящее время злоумышленник задержан. В содеянном он признался и написал явку с повинной, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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