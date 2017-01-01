В регионе чиновники будут предоставлять сведения о своих доходах губернатору

Депутаты областной думы поддержали антикоррупционную инициативу Павла Конькова





Сегодня региональные парламентарии рассмотрели и приняли областной закон «О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Ивановской области».

С инициативой разработки этого законопроекта выступил губернатор Павел Коньков. «Нормативный правовой акт подготовлен в соответствии с федеральными законами «О муниципальной службе Российской Федерации» и «О противодействии коррупции» с целью обеспечения мер по противодействию коррупции в Ивановской области, уменьшения коррупционных рисков в органах местного самоуправления региона», - говорится в сообщении пресс-служба правительства области.

Согласно требованиям нового закона, лица, претендующие на замещение муниципальной должности, обязаны предоставлять губернатору сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения на супруга(-у) и несовершеннолетних детей.

Напомним, что ранее указанные сведения предоставлялись только в органы местного самоуправления в соответствии с порядком, утвержденным муниципальными правовыми актами. Сведения о доходах, расходах и имуществе лиц, замещающих муниципальные должности, будут предоставляться в правительство региона ежегодно не позднее 30 апреля.

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